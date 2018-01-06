Bakan Zeybekci 696 sayılı KHK’yı savundu: Kimse ‘ık, gök’ demesin, adam gibi dursun

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ‘darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK’yı eleştirenlere çıkıştı: “Kimse ‘ık, gök’ demesin, adam gibi dursun.”

Sivillere ’15 Temmuz ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK çıktığı günden itibaren tepki çekmişti.

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İHA’nın aktardığına göre, Zeybekci memleketi Denizli’de yüzme havuzunun açılışında konuştu.

‘Yanımızda ruhsatlı silahımız vardı’

15 Temmuz gecesi Meclis’te yaşadığı anları anlatan bakan, “O gece sizin kardeşiniz de TBMM’ye girerken, üzerine yağmur gibi kurşun yağdırıldı. Biz canımızı tezgaha koyup da çığırtkanlık edenlerden değiliz. Hiçbir yerde konuşmadık. Meclis bombalar yağarken oralardaydık. Yanımızda bakan kardeşimiz vardı ona ve arkadaşlarıma dedim ki, ‘Canlı teslim olmayacağım. Bu hainler buraya girerse, meclis salonuna girerlerse, beni canlı almayacaklar’ dedim. Ve o gün hazırlıklı da gitmiştik. Yanımızda ruhsatlı silahımız vardı, üç tane şarjörüyle beraber, bekliyordum orada. Arkadaşlarımız sığınağa giderken, Bursa milletvekilimiz vardı, onun tekerlekli sandalyesini çıkarırken, ‘Abi sen gelmiyor musun?’ dedi. Ben dedim, burada bekleyeceğim bunları. Bizi canlı almayacaklardı ama alana kadar onlardan bunun hesabını soracaktım” dedi.

‘Yok öyle yağma’

“Peki soruyorum şimdi onlar bizi katledene kadar, onlardan birkaç tanesini geberttiğimde, benim çoluğumdan çocuğumdan, bunun hesabını mı soracaktın? Arkadan gelenlerden bunun hesabını mı soracaktın” diyen Zeybekci şöyle devam etti: “Darbeyi yapan, darbeyi başarabilirse anayasayı değiştirebilirse legal hale gelecek, hukuk içinde namusunu savunan bu milletten hesap sorabilecek. Yok öyle yağma. Bu millet buna müsaade etmeyecek, şuanda yapılan hukuki düzenlemesinin de ana mantığı budur. Kimse ‘ık, gök’ demesin, adam gibi dursun.”