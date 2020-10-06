Bakan yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını, öğrencilerin haftanın iki gününde okullarında olacaklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçildiğini söyleyen Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada üçüncü haftada olduklarını belirterek,” İyi sonuçlar aldığımız için çok şükür ki ikinci aşamaya geçmek için hazırız” dedi.

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Selçuk, 12 Ekim Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak olan kademelerdeki öğrenciler için de ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceğini söyledi.

Bakan şöyle devam etti: “Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Bu konudaki tüm ayrıntıları bu hafta içinde tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için sizlerle daha ayrıntılı olarak paylaşacağız.”

‘Veli istemezse esneklik tanınacak’

Yeni aşamada da isteyen velilerin çocuklarını okula göndereceğini, istemeyenlere esneklik tanınacağını söyleyen bakan şu ifadeleri kullandı: “Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak, ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim: Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor, çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimleri yakından takip edilecektir.”

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Selçuk, okullarda Covid-19 ekipleri oluşturduklarını ve öğretmenlerin Covid-19 eğitimlerinin tamamlandığını ifade etti, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbirimizle hazırız” dedi.

‘Köy okulları açılıyor’

Köy okullarının ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açıldığını belirten Selçuk şöyle konuştu: “Mevcut yönetmelikte, öğrenci sayısı az olduğunda öğrenciler taşıma eğitim yoluyla en yakın okula yönlendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, il hıfzısıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Halihazırda başlatmış olduğumuz köy okullarında iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına da hız verdiğimizi de belirtmek isterim.”

Selçuk şöyle devam etti: “Uzaktan eğitim sürecimiz ise yüz yüze eğitim ile eş zamanlı olarak devam ediyor. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dijital eğitim platformumuz EBA ise gerek ders anlatımlarının yer aldığı video kütüphanesi, gerek akademik destek bölümü gerekse de canlı sınıf uygulamalarıyla öğrencilerimizin hizmetinde.”

12 bin 84 EBA destek noktası

Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 12 bin 84 EBA Destek Noktası oluşturduklarını söyleyen Selçuk, “EBA destek noktaları’mızın sayıları hızla artmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kendilerine en yakın noktaya ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden anında ulaşabiliyor” diye konuştu.

Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracaklarını belirten Selçuk, şunları söyledi: “Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilerek cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.”