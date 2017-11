Bakan ‘yüreklere su serpti’: Türkiye’nin eğitimi iyi bir noktaya gidiyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’nin eğitiminin ‘iyi bir noktaya’ gittiğini söyledi.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 2016 raporuna göre Türkiye, fen bilimleri alanında 72 ülke arasında 53’üncü, matematik alanında 50’nci, okuma becerileri alanında da 51’inci. Türkiye üç alanda da 72 ülke ortalamasının altında.

PISA Direktörü Andreas Schleicher de geçen hafta, “Türk öğrencilerin iyi olduğu alanlar artık daha önemsiz” demişti.

AA’nın aktardığına göre Bitlis’te bir okulun açılış töreninde konuşan Yılmaz Türkiye’de her şeyin iyiye gittiğini, ‘muhakkak’ eksikliklerin ve hataların da bulunduğunu söyledi. Bakan, bununla birlikte ülkenin her alanda geçmişe kıyasla sağlık, eğitim, ulaşım, toplu konut, çevre, enerji ve akla gelen her şeyle iyi olduğunu savundu.

Eğitime önem vermenin her şeye önem vermek anlamına geldiğini söyleyen Yılmaz şöyle devam etti: “Eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal etmişsiniz demektir. Türkiye’nin eğitimi iyi bir noktaya gidiyor. Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir eğitim, aynı zamanda 21. yüzyılın hedefini yakalamaktır. İyi bir eğitim, Türkiye’de demokrasinin kökleşmesi demektir.”

Bakan, en az öğretmenin Marmara Bölgesi’nde, en fazla öğretmen ihtiyacının da İstanbul’da olduğunu aktardı.