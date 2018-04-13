Bakan ‘yüreklere su serpti’: Merak etmeyin, döviz ve petrol ‘dalgası’ bertaraf edilecek

Maliye Bakanı Ağbal, döviz ve petrol fiyatlarındaki artışla ilgili, “Merak etmeyin dalgalanmalar yatışacak. Geçici olan bu gelişmeler çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek” dedi.

AA’nın haberine göre, Uşak Valiliği’ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbal, birkaç haftadır küresel piyasalarda Suriye odaklı gelişmeler nedeniyle döviz ve petrol fiyatlarında dalgalanma yaşandığını söyledi.

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‘İhracat tarafında rekorlar kırılıyor’

Ağbal şöyle devam etti: “Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz kararları da finansal piyasalarda dalgalanmaları beraberinde getirdi. Bugünkü meseleler bir boyutuyla uluslararası piyasalardaki gelişmelerin Türkiye’ye yansıması, bu dalgalanmalar kalıcı değil. Bunların kalıcı olmayacağını piyasadaki herkes bilir.”

Türkiye’nin sağlam ekonomik parametreleri ile bu dalgalanmalardan etkilenmeyeceğini savunan bakan, “Türkiye ekonomisi, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan bütün tehditleri bertaraf etti. Herkesin 2017 yılında ‘yüzde 2 en fazla 3 büyür’ dediği ortamda Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü. 2018’in ilk çeyreğini bitirdik. 2018’in ilk çeyreğinde ekonominin reel tarafında yani yatırım, istihdam, ihracat ve tüketim tarafında gerçekten her şey olumlu bir şekilde devam ediyor. Sanayi çarkları dönüyor, işletmeler satışlarını yapıyor, ihracat tarafında rekorlar kırılmaya devam ediyor” diye konuştu.

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‘Merak etmeyin’

Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik yapının herkes tarafından takdir edildiğini öne Ağbal, darbe girişimi üzerinden örnek verdi: “Türkiye ekonomisi üzerine bir takım çevreler bunu öteden beri yapıyor, 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası Moody’s’in durduk yere hiçbir temeli olmadan rapor yazması arkasından not düşürmesi, arkasından Türkiye ekonomisiyle ilgili operasyon yapmalarını yaşamadık mı? Dolayısıyla kimse endişe etmesin. Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Hükümet olarak ekonomiyle ilgili gelişmeler noktasında hep hassas olduk. Ne zaman ne olduysa bununla ilgili kararları ve tedbirleri aldık. 2017 başında aldığımız tedbirlerin olumlu etkilerini halen görüyoruz, her zaman ekonomi politikalarında ne kadar doğru kararlar ürettiğimizi herkes biliyor. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek, merak etmeyin.”