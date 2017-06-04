Bakan Yılmaz’dan eşini enstitüye atayan rektöre: Bir liyakatlı olan o mu vardır?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan eşini bir enstitüye sektereter olarak atayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’a: “Bir hak eden, bir liyakatlı olan o mu vardır?”

Prof. Dr. Hüseyin Bağ, lisans öğrencisi eşi Derya Bağ’ı, üniversite bünyesinde yeni kurulan İslami İlimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamıştı.

Profesör Bağ, kendisini şu sözlerle savunmuştu: “Bizim için bu kadar önemli olan bir kuruma yetkin birisini aradığım için bu atamayı yaptım. Tepkiler geleceğini biliyordum ama bunları göğüsleyerek ‘Bu atamayı yapmalıyım’ dedim ve atamayı gerçekleştirdim.”

‘Liyakat sadece onda mı var?’

Sivas’ta restore edilen Şems Camii’nin açılış töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atamayı doğru bulmadığını söyledi.

“Liyakatlı olmuş olabilir, hak etmiş olabilir ancak bir de genel kural var ki bir hak eden, bir liyakatlı olan o mu vardır?” diyen Yılmaz, ‘vatandaşın algısı’nın ‘gerçeğin önünde’ olduğunu kaydetti.

Bakan, şöyle devam etti: “Onun liyakatı konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Muhakkak ki o makama gelen bir kimse kendisinde sıkıntıya neden olacak değil kendisini ileriye götürecek kimseyi atar. Ancak öyle dahi olsa vatandaş, her zaman yakınlarından birisinin görevlendirilmesinin doğru bir atama olmadığı şeklinde bir kanaate, bir algıya sahip. Bu algı bazen gerçeğin de önündedir. Ancak vatandaşın bu algısına saygı göstermek gerekir. O doğrultuda hareket yapılsa daha uygun daha doğru olurdu.”

Yılmaz, rektöre herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ya da atamanın geri alınıp alınmayacağına dair bilgi vermedi.