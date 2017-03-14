Bakan Yılmaz, YGS’deki ’15 dakika krizi’ne çözüm getirdi: Biraz daha erken inşallah

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçen pazar düzenlenen YGS’de sınav salonuna 15 dakika önce giriş yapamadığı için sınavı kaçıran öğrencilerin önümüzdeki yıllara bakmasını ‘tavsiye etti’: “Bir dahaki yıllarda yarım saat önce orada olmak lazım. Dolayısıyla biraz daha erken inşallah.”

Bu yıl 2 milyon 265 öğrencinin girdiği sınavda ilk defa bu yıl yapılan uygulamada, öğrencilerden saat 09.45’e kadar salona giriş yapmaları istenmişti.

Birçok noktada sınava dakikalarla geciktikleri için alınmayan bazı öğrencilerin okul kapısında uzun süre ağladıkları görülmüştü.

‘Rahatsız edici bir görüntü var’

“Vatandaşımızın gördüklerini biz de görüyoruz” diyerek sözlerine başlayan Yılmaz, ÖSYM başkanıyla yaptığı görüşmeyi aktardı: “Söylemiş olduğu şu; ‘Sınava girerken sınav giriş kimlik belgesi veriyoruz. Bu sınav giriş belgesini kişiler internet üzerinden alıyor. Kimlik belgesi verilmeden önce 15 dakika önce orada olmayı taahhüt ettiğine dair bir buton tıklanıyor.’

“Gelenler 15 dakika kala alınmadı, benim haberim yoktu” gibi bir yaklaşımı doğru bulmadığını aktaran bakan sözlerini şöyle bitirdi: “Böyle bir şey olmuş, kişiler hata yapmış, hataların da bedeli biraz ağır olmuş. Ne yapmak lazım, bir dahaki yıllarda 15 dakika önce değil, yarım saat önce orada olmak lazım. Genel kural şu; ‘8’de gel denince ‘Gelemiyorum’ diyene o halde 7’de gel’ derler. Dolayısıyla biraz daha erken inşallah. Rahatsız edici bir görüntü var. Ancak bu görüntü gelecek yıllar için bu süreye çok daha uymayı zorunlu hale getirecektir.”