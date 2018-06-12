Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan yeni kentsel dönüşüm yasasını duyurdu: Rant varsa kamu da payını alacak

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili hazırladıkları yasa tasarısının seçimlerin ardından yürürlüğe gireceğini belirterek, “Eğer bir yerde rant artışı varsa kamu buradan da payını alacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Adana’da basın toplantısında konuşan Özhaseki, ülke genelinde 1 milyon 200 bin yapının kentsel dönüşüm kapsamında olduğuna da değinerek şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm ile ilgili yasa taslağımız var. Yapı kayıt belgesini ekleyerek başlamak istemiştik. Erken seçim kararıyla, imarla yaptığımız kararları bekletmeye aldık. 100 maddeye yakın yepyeni yasalar yazıyoruz. Mahalle içinde sizin rahatsız olduğunuz, adalet duygusunu sarsan, mahallede birden yükselen binalar var ya, yasaklandı. Eğer bir yerde rant artışı varsa kamu buradan da payını alacak. Belediye meclisinde 3 katlıyken 13 kat yapılmışsa aradaki 10 katın farkını vermeden ve doğru planlama yapmadan, anlatmadan böyle bir planlama yürürlüğe girmeyecek.”

Reklam

Konutta faiz indirimi inşaatçılara ‘yaradı’: Bir ayda ortalamanın altı katı zam

Şehircilik bakanı açıkladı: Büyükşehirlerde binaların yüzde 80’i imara aykırı

İmar affı: Bakan ‘yapı kayıt belgesi’ almak için gerekenleri açıkladı

İstanbul Boğazı’nda 40 bin dönüm alan ‘imar affı’ kapsamına alındı

‘İmar barışı’na belediye arazisindeki kaçak yapılar da dahil edildi

15 milyon binaya imar affı geliyor: Yasa seçim öncesi Meclis’te

İBB başkanı ‘imza istedi’: Zorla kimseye ‘kentsel dönüşüm’ yaptırmayacağız

15 maddelik ‘kentsel dönüşüm yasası’ yolda: Özel İstanbul birimi kurulacak

SON HABERLER

Mediar Araştırma Koordinatörü Karakul: Muhalefet, Meclis’i kazanıyor

24 Haziran seçimlerine yalnızca 12 gün kaldı. Artık tüm araştırma şirketleri son anketlerini kamuoyu ile paylaşıyor. Zira, 14 Haziran’dan itibaren anket yayın yasağı başlıyor. Hiçbir siyasi partiye çalışmadıklarını ifade eden Mediar Analiz’in sahipleri Ulaş Karakul ve Haluk Çalış’la son oy oranlarını konuştuk. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...