Bakan yardımcısı ‘yol gösterdi’: İktidarla ilişkisi olmayana ağırlık verilmiyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Alevilere kamuda iş imkanı verilmediğine ilişkin iddialara ‘muğlak’ bir yanıt verdi: “Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisiyle ilişkili olmayan bir kesime o kadar büyük bir ağırlık vermediğini söylemek mümkün. Ama hiç verilmiyor demek de doğru değil.”

DHA’nın haberine göre çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Tunceli’de vali, emniyet, jandarma yetkilileri, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Öztürk, Alevilere kamuda iş imkanı verilmediği yönünde edilen sitemler üzerine şöyle konuştu: “Bu bölgeden gelen çocukların, hiçbir mülakatta torpilli olmadıkları halde, ben buradan bazı çocuklarımızın kaymakam olarak seçmiş birisiyim. İsim de verebilirim, ama şu an buna gerek yok. Bu isimleri ifşa etmenin anlamı yok. Ayrıca şu an Türkiye’nin 81 il emniyet müdürü içinde iki emniyet müdürümüz Alevi. Hangileri olduğunu sormayın ama ben Alevi emniyet müdürü olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla devlet içinde böyle bir önyargı yoktur. Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisiyle ilişkili olmayan bir kesime o kadar büyük bir ağırlık vermediğini söylemek mümkün. Ama hiç verilmiyor demek de doğru değil.”

Öztürk, Alevilerin kimlikleri dolayısıyla kamuda işe bulamamasına ‘gönlünün razı gelmeyeceğini’ de ekledi: “Kişisel olarak ben bu hükümette hem bakanlık yapmışım, hem de şu an bakan yardımcısıyım ve bunun da gereğini yerine getirmiş birisiyim. Belki istediğiniz kadar olmuyor, olabilir ama ben şunu diyeyim; Tunceli’de yetişmiş olan veya Alevi olan bir kardeşimizin devletin bir kademesinde Alevi olduğu için veya Tuncelili olduğu için ret edilmesine asla gönlüm razı değil. Öyle birşey yok zaten, olamaz da. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir durum devlet içinde asla olmaz.”