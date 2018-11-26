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Yaramazlara biraz batar!

Bakan yardımcısı iyimserliğin doruğunda: İşadamları ‘Döviz artık düşmesin’ diyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, bazı işinsanlarının “Döviz artık düşmesin” diyerek bakanlığa baskı yaptığını öne sürdü.

Fotoğraf. Reuters

ABD’li pastör Andrew Brunson’ın tutuklanmasıyla Türkiye-ABD ilişkilerinin gerilmesi Türk Lirası’nda değer kaybına neden olmuştu. Brunson’ın serbest bırakılmasıyla birlikte döviz düşme trendine girmişti.

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İş dünyası temsilcileriyle toplantısında konuşan Nebati, ekonomideki sıkıntıları ‘operasyon’ diye niteledi: “Büyük bir algı operasyonuyla ‘Dolar 8-9, 10 lira olacak. Türkiye’de bankalara gidin paralarınızı çekin, şöyle olacak, böyle olacak.’ denilen yaygaraların yerine hemen sonrasında sunmuş olduğumuz orta vadeli plan adı altındaki duruşumuzu ortaya koyarak dengelemeyi sağladık.”

Banka faizlerinin düşmesini olumlu bulduğunu ve önümüzdeki dönem için iyimser olduğunu dile getiren Nebati, “Bugün döviz stabil hatta ihracatçılarımız artık döviz fiyatlarımız düşmesin diye bizlere baskı yapmaya başladılar” dedi.

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