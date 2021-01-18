Bakan yardımcısı: Facebook temsilcilik açacak, Twitter’dan güzel haber bekliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram’ın, Türkiye’de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel haber beklediklerini ifade etti.

Sayan, Twitter ve Yaay hesaplarından yaptığı paylaşımda, reklam yasağı uygulamasına bir gün kala güzel bir haber vermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz.”

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Facebook ve Instagram’ın, Türkiye’de 30’ar milyonu aşkın kullanıcısı olduğunu vurgulayan Sayan, sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurmalarıyla taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı muhatap bulunabileceğini vurguladı.

Kanunun getirdiği reklam yasağı ya da bant daraltmayı ‘özgürlüğe müdahale’ olarak görmenin adil olmadığını ifade eden Sayan, birincil amacın halkın başvuru ve cevap alma özgürlüklerini korumak olduğuna dikkati çekti.

Sosyal ağların ülkenin misafiri olduğunu belirten Sayan şunları kaydetti:

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“Siz de benim gibi Twitter ve diğer sağlayıcıların ülkemizde hizmetlerine kesintisiz devam etmesini istiyorsanız sesinizi yükseltin ve çağrı yapın. Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’nin kanunlarına da uymaları şart. “