Bakan: WP’nin güncellemesi suistimale açık, yerli uygulamalar tercih edilmeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme uygulaması WhatsApp’ın son güncellemesinin ‘her türlü suistimale açık’ olduğunu söyledi.

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WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi koşullarına göre, toplanan veriler Facebook’la paylaşılacak. Bunu kabul etmeyen kullanıcılar, uygulamayı kullanamayacak. Yeni kural, 8 Şubat’ta yürürlüğe girecek.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan bakan, WhatsApp’ın son güncellemesiyle ilgili kendilerine ulaşan resmi bir bilgi olmadığını, ilgili bakanlarla durumun değerlendirildiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımıza kişisel verilerinin gizliliğini tehdit eden hiçbir uygulamayı kullanmamalarını öneriyorum” ifadesini kullandı.

Bakan şunları kaydetti: “Birçok uygulamada benzer sorun var ama WhatsApp’ın son güncellemesi her türlü suistimale açık. Önermiyorum. Yerli uygulamalar tercih edilmeli. Bu uygulamaların geliştirilmeleriyle ilgili de bir çalışma başlattık. Geniş çaplı bir bilgilendirmeyi kısa süre içinde yapacağız.”