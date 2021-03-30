Umut vadeden ‘burundan aşı’ için tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin burundan sprey olarak uygulanan ilk yerli Covid-19 aşısı için tarih verdi.

Fotoğraf: AA

Bakan Varank, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde Grafen Seri Üretim Tesisisi’nin açılış törende umut vadeden ‘intranazal‘ Covid-19 aşısı hakkında gelişmeleri paylaştı.

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Varank, üretilen grafen sayesinde yüksek nitelikli kaplama ürünlerin de nanografi tarafından geliştirildiğini ifade etti.

Nanografi firmasının, nano teknoloji alanında başarılı çalışmalar yaparken, pandemi döneminde aşı alanında da çalışmaya başladığını hatırlatan bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Nanografi çatısı altında faaliyet gösteren bilim insanları, klasik aşılardan farklı olarak burundan sprey olarak uygulanacak yenilikçi bir aşı türü geliştiriyorlar. ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin altyapı, bilimsel beceri ve akademik tecrübelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bu aşı mRNA ve inaktif aşı teknolojisinden farklı olarak protein temelli olarak tasarlandı. Burundan uygulanan aşı, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile daha etkin mücadele edeceği öngörülüyor. Bu aşı türü, mutasyon durumunda çok hızlı bir şekilde yeniden modelleme ve salgının olası ilerleyen seyirlerinde elimizi güçlendirme potansiyeline sahip“

Varank, preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayının birinci faz insan denemelerine nisanda başlanacağını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayı beklendiğini ifade ederek, “Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz” dedi.