Bakan uyardı: İstanbullular zaruret olmadıkça dışarı çıkmasın

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, aşırı şiddetili yağışın teslim aldığı İstanbul’da yurttaşların ‘zaruret olmadıkça’ dışarı çıkmamasını istedi.

‘Bir yılda yağan yağışın dörtte biri 24 saatte yağıyor’

Eroğlu’nun gazetecilere yaptığı açıklamadan satırbaşları şöyle:

Reklam

“Yağış İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’dan yavaş yavaş Zonguldak, Bartın, Sinop istikametine doğru azalarak kayıyor.

Şu anda İstanbul’da bilhassa Asya yakasında çok güçlü bir yağış var ve bu yağış çarşamba günü akşama kadar sürer diye düşünüyoruz. Çanakkale’den başlayarak özellikle Marmara Bölgesi’nden Batı Karadeniz’e, oradan Artvin’e kadar hafta sonuna kadar şiddetli yağışlar devam edecek. Ama çarşamba günü azalıyor.

Şiddetli yağışlar çarşamba günü özellikle Batı Karadeniz Bölgesi’nde devam edecek.

Ankara’da çarşamba günü bir miktar olacak, perşembe gününden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz’e doğru gidecek. Ankara’ya da yağmur yağacak ama şiddetli yağışlar Ankara’yı teğet geçecek gibi görünüyor. Büyük tehlike görünmüyor.

Yağışlar en son, gelecek pazartesi günü Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülecek.

En yoğun yağış alan yerler İstanbul’un Asya yakası, Kocaeli ve Sakarya.

‘Zaruret olmayınca evinizden çıkmayın’

Dün akşam çocuklarıma ‘Zaruret olmayınca evinizden çıkmayın’ dedim. Çünkü, yoğun yağış var ve bu yağış normal bir yağış değil, çok güçlü bir yağış. Buna afet diyebilirim; çünkü, gerçekten çok kuvvetli yağış. Bir yılda yağan yağışın dörtte biri 24 saatte yağıyor. Bu da normal bir şey değil.

Yağışların barajlara katkısı var ancak çok fazla olunca ülkeye zarar veriyor. Dün bakanlık olarak alarm durumuna geçtik. Bütün DSİ ekipleri, dereler gibi kritik noktaları kontrol etti. Şehirlerde mutlaka mazgalların açılması gerekiyor, bunlar kontrol edildi.

İstanbul’daki vatandaşlar zaruret olmadıkça dışarı çıkmasınlar çünkü trafik yoğunluğu artıyor, yollarda su belli seviyelere yükseliyor. Küçük arabalarla yollara çıkmasınlar, gidecekleri yerlere mümkünse toplu taşıma araçları ile gitsinler. Herhangi bir işi yoksa evde beklesin. Eğer dere kenarında ise dikkat etsin, gerekirse başka yere taşınsın.

İstanbul’da ulaşılamayan yer yok. Engelli ve hamile kamu çalışanlarına, gerekmesi ve talep etmeleri halinde idari izinler verilebilir. Bu izinleri verme yetkisi valiliklerde.”