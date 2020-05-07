Bakan uyardı ama İstiklal Caddesi’ndeki manzara değişmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün çok kalabalık olduğundan yakınıp “Bunun için erken” diye uyardıysa da İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde manzara değişmedi.

Fotoğraf: DHA

Beyoğlu ilçesindeki, normal zamanlarda sosyalleşmenin, kültür-sanat etkinliklerinin merkezi caddeden bugün de kalabalık fotoğraflar yansıdı objektiflere.

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İşyerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen çok sayıda İstanbullunun yürüdüğü caddede kimileri maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu. Bazılarının ise Koca’nın, dün akşamki açıklamasında, ‘kontrollü sosyal hayat’ diye anlandırdığı, virüsle mücadelenin ikinci döneminde uyulmasının şart olduğunu vurguladığı bu iki kurala uymaması dikkat çekti.

Fotoğraf: Twitter

Bakan bir süredir ‘ıssız fotoğrafların’ yansıdığı caddede çekilen ve caddenin ‘eski günlere döndüğüne’ işaret eden bir kareyi dün paylaşarak durumun kaygı verici olduğunu ifade etmişti: “İSTİKLAL CADDESİ, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım. “