Bakan Tüfenkci’nin senaryosu: ‘Hayır’ çıkarsa hükümetin meşruiyeti sorgulanabilir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ndan ‘Hayır’ çıkması halinde hükümetin meşruiyetinin sorgulanmaya başlayabileceğini söyledi.

NTV yayınında konuşan Tüfenkci, “Ekonomiye sıkıntı noktasında ‘Hayır’ cephesi bir kaos oluşturacak. Bunlar Türkiye’de şüphe durumu oluşturacaklar. İnsanlar ister istemez ekonomiden siyasi konjonktüre odaklanacak. 7 Haziran’dan sonraki tablo bir daha yaşanabilir. Hükümetin meşruiyeti sorgulanmaya başlanabilir” dedi.

”Ekonomi şaha kalkacak’

Tüfenkci, yeni sistemin getirilmesi halinde yaşanacakları da “En önemli etki ekonomide olacak. Hantal bir yapıdan daha etkin bir yapıya geçmiş oluyoruz. ‘Evet’ çıkarsa ekonomi şaha kalkacak, depara kalkacak. Bundan en fazla yararlanacak olan iş alemi” diye anlattı.