Bakan tesellisi: Dolardaki artış, turizmin cazibesini artırıyor

“Ekonomi açısından istikrar önemli. Döviz kurları keşke bu kadar artmasaydı” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kurlardaki artışın turizm açısından yatırımın cazibesini artırdığını savundu.

İHA’nın haberine göre Bakan Ersoy, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali’ne katıldı. Gösterileri izledikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakan, bu yıl turizmin iyi gittiğini ancak hedeflerinin yüksek olduğunu anlattı.

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Ersoy sözlerine şöyle devam etti: “Hedeflerimiz sayı ile endeksli değil, nitelikli turist ile endeksli. Bizim ana hedefimiz turizmin gelirini Gayri Safi Milli Hasıla’daki oranını yüzde 4’ten yüzde 8’e çıkarmak. Açıkçası birinci hedefimiz bu olacak. Sayıyı arttırmak değil nitelikli turisti de getirmeyi hedefliyoruz. Adım adım hedefimize gidecek planı hazırlıyoruz.”

Dolar ve avrodaki artışla ilgili soruya da yanıt veren Ersoy, “Döviz kurları keşke bu kadar artmasaydı. Ekonomi açısından istikrar önemli. Ama turizm açısından bakıyorsanız bu alanda yatırımın cazibesini yüksek kurlar arttırıyor” dedi.

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Bakan Ersoy’un, turizm şirketlerinin en büyüklerinden olan ETS Tur’un da sahibi olarak biliniyor.