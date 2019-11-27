Bakan, ‘termik yasası’ndaki 2.5 yıllık ‘filtre ertelemesi’ni altı aya çekmeyi planlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takılması için tanınan iki buçuk yıllık ek süreyi fiilen altı ay olarak uygulamayı planladıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Meclis’te 21 Kasım’da kabul edilen torba yasanın 50’nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu iki buçuk yıl ertelenmişti.

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Hürriyet’in haberine göre şirketlerin termik santrallerdeki filtrelemeye ilişkin adımları altı ay içinde atması gerektiğini belirten Kurum, şunları söyledi: “Eğer altı ay içerisinde termik santraller filtrelemede bu adımı atmazsa, atılmayan adımları biz bakanlıklar olarak resen atıp o tedbiri gerekirse biz kendimiz alıp çevreyi, doğayı koruyacak adımı kararlı bir şekilde atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı görüşte. 2022’ye kadar bekleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Şu anki yasada altı ay içerisinde bu işe başlamak durumundalar. İlave bir altı ay vermiş olacağız öyle düşünelim.”

Meclis’te kabul edilen yasa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayını bekliyor.