Bakan ‘sufleyi verdi’: 3’üncü havalimanının adı neden Erdoğan olmasın?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da Kuzey Ormanları’nı büyük ölçüde tahrip eden 3’üncü havalimanına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ismini önerdi.
Yapımı halen süren 3’üncü havalimanına ilk inişi dün Erdoğan yapmıştı. Havalimanının 29 Ekim’de açılması planlanıyor.
Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na katılan Arslan, havalimanıyla ilgili, “İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul büyükşehir belediye başkanlığında yaptıklarına bakılırsa niye sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi olmasın?” dedi.