Bakan ‘sufleyi verdi’: 3’üncü havalimanının adı neden Erdoğan olmasın?

İngiliz Guardian gazetesinde çıkan bir yazıda 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi durumunda uluslararası istikrarsızlığa yol açacağı öngörüsünde bulunulurken, “Türkiye’deki seçmenlerin sadece kendilerine karşı değil dünyaya karşı da görevleri var. Onu şutlayın” dendi.