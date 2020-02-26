Bakan: Şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan ‘corona’ vakası yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan ‘corona’ vakası olmadığını söyledi.

Bakan, bilim kurulu toplantısının ardından şunları söyledi:

Reklam

“Ülkemizde yürüttüğümüz tedbirler sayesinde ülkemizde hastalığa rastlanmamıştır. Ama bundan sonrasında rastlanmayacağı anlamına gelmediğini söylemek istiyorum.

Sonuçların pozitif çıkan hiçbir ilimiz olmadı. Corona virüs vakasına rastlanmadı. Ama yarın pozitif olmayacağı anlamına gelmiyor.

Bugün itibarıyla İran ile olan kara sınır kapılarımızda sahra hastanelerini oluşturup gelmek isteyen Türk vatandaşlarımızla ilgili 14 günlük karantina dönemini veya evde gözlem dahil olmak zere gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme yönünde bilim kurulunu bir yaklaşımı oldu.

Reklam

Tahran’dan ülkemize gelen vatandaşlarımızı iki merkezde gözlem altına aldık. Şu ana kadar hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Testlerin negatif çıktığını corona virüs hastası olmadıklarını özellikle söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönemde negatif çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Yedinci gününde tekrarlayıp gerektiğinde evde bu süreyi tamamlamak gibi bir görüş belirlendi.

Farklı illerde de şüpheli vakalardan numuneler alınmakta. Şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını söylemek isterim.

Çin’den bildirilen vaka sayılarında azalma varken diğer ülkelerden bildirilen vaka sayılarında artış görülmektedir. Yunanistan’da bir vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.”