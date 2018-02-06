Bakan, sözünü kesen robota çattı: Kim kontrol ediyorsa gereğini yapın

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ‘Güvenli İnternet Günü’ programında sözünü kesen robota sinirlendi: “Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapın.”
Arslan, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği ‘Güvenli İnternet Günü’ programında konuştu.
Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün aktardığına göre, programı sunan robot, Arslan’ın konuşması sırasında sık sık araya girince Arslan, “Robotun kafası karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapın lütfen” dedi.
Bunun üzerine robot uzaktan kontrol edilerek sahneden uzaklaştırıldı.