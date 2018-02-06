Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan, sözünü kesen robota çattı: Kim kontrol ediyorsa gereğini yapın

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ‘Güvenli İnternet Günü’ programında sözünü kesen robota sinirlendi: “Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapın.”

Fotoğraflar: @mertskaplan

Arslan, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği ‘Güvenli İnternet Günü’ programında konuştu.

Reklam

Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün aktardığına göre, programı sunan robot, Arslan’ın konuşması sırasında sık sık araya girince Arslan, “Robotun kafası karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapın lütfen” dedi.

Bunun üzerine robot uzaktan kontrol edilerek sahneden uzaklaştırıldı.

‘İnternet yayını sansürü’nü savunan bakan sordu: Bugün televizyonda sansür mü var?

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...