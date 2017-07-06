Bakan Soylu’ya ‘Müge Anlı’ soruları: Emniyetin bir televizyon programı kadar ekip ve ekipmanı yok mu? 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ATV’de ekrana gelen sabah kuşağı programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’i Meclis gündemine taşıdı.



Gürer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede program hakkında şu ifadeleri kullandı: “Özel bir televizyon kanalında bir sabah kuşağı programda bugüne kadar onlarca cinayetin faillerinin belirlendiği, pek çok cinayet zanlısının yakalandığı, yüzlerce kayıp çocuk ve vatandaşın bulunduğu, yıllardır çözülemeyen ve emniyet güçleri tarafından rafa kaldırılan cinayetlerin perde arkalarının çözüldüğü ve zanlıların bu program sayesinde yakalandığı belirtilmektedir.”

‘Emniyetin bir televizyon programı kadar ekip ve ekipmanı yok mu?’

Bir televizyon programında bile aydınlığa kavuşturulan cinayetlerin, emniyet güçleri tarafından çözülememiş olmasının bakanlık tarafından nasıl değerlendirildiğine dair Soylu’dan yanıt isteyen CHP’li vekil “Emniyet teşkilatının bir televizyon programı kadar ekip ve ekipmanı yok mu?” diye sordu.