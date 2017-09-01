Bakan Soylu’nun sosyal medyada ‘terörle mücadele’si: Bir tükürük kadar canınız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada ‘PKK’nın taşeronluğuna soyunmakla’ suçladığı kişilere seslendi: “Bir tükürük kadar canınız var.”

AA’nın haberine göre Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde yaptırılan şehitliğin açılış töreninde konuşan Soylu şunları söyledi: “İnsan hakları dedikleri zaman şu şehitliklere gelmiyorlar. Onların evlatlarının, biraz önce sayın valimiz söyledi, burada katledilen çocukların insan hakları yok mu? 13 yaşında PKK’nın zorla dağa götürüp de orada kız evladımızı taciz ederek insanlığa zulüm düşürecek bir olayı gerçekleştirirken insan hakları yok mu? İmece yaparken, köyün yolunu yaparken, üzerinde silah olmadığı halde katledilen, şehit edilen, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak isteyen o işçinin insan hakları yok mu?”

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‘Bir tükürük kadar canınız var’

“Maalesef Türkiye’de birtakım insan hakları savunucuları PKK’nın taşeronu haline gelmişlerdir” diyen bakan şöyle devam etti: “Buradan, bu şehitlikten, Derecik’ten söylüyorum; en ufak bir eksiklik veya eksiklik olmasa da yalan ve iftirayı gerçekmiş gibi anlatmaya çalışan sözde insan hakları savunucuları, bu ülkede öğretmenler şehit oluyor, sesiniz çıkmıyor, bu ülkede doktor şehit ediliyor sesiniz çıkmıyor, bu ülkede hemşire tehdit ediliyor sesiniz çıkmıyor, bu ülkede masum insanlar masum canlar katlediliyor, sesiniz çıkmıyor. İnsanlar çalışmaya geliyorlar, sesiniz çıkmıyor. Sosyal medya üzerinden, facebook üzerinden, twitter üzerinden PKK taşeronluğuna soyunanlar sizlere sesleniyorum; bir tükürük kadar canınız var, ancak bir tükürük kadar. Bu milletin tükürüğü kadar.”