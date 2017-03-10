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Bakan Soylu’nun ‘eline geçen’ ankete göre bugün seçim olsa AKP’nin oyu yüzde 52

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisi AKP’nin oy oranını yüzde 52 olarak duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Bursa’da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, AKP’nin siyaseti gerginleştirmediğini öne sürdüğü konuşmasında bu sabah ‘eline geçen’ anketten rakamlar verdi: “Bu sabah elime geçen bir ankette oyumuzun yüzde 52 olduğunu gördüm. Vatandaşın beğenisini kazanmak, hizmet yapıp gönlünü kazanmak kolay bir şey değil. Gideceksin hizmet edeceksin. MHP ile beraber oturduk, bir adım biz geldik bir adım onlar geldi. Ortada bir nokta da buluştuk ve ittifak kurduk. Peki biz MHP ile ittifak ederek bir ortaya bir anayasa sunduk. Artık yüzde 25 yetmeyecek. Yüzde 50. İşte bu yüzden vatandaşa gideceksin, dertlerini dinleyeceksin ve çözüm olacaksın.”

‘Bize itimat edin’

İçişleri bakanı, Mudanya Mütareke Meydanı’nda düzenlenen mitingde ise kendilerine itimat edilmesini istedi: “Biz size yanlış bir öneride bulunmadık. 200 yıl sonra, 300 yıl sonra gelecek nesiller eğer ‘Siz yanlış, eksik bir öneride bulundunuz’ derlerse bizi lanetle anarlar. Oysa bize, ‘Ellerine geçen fırsatı silahla, zorlukla, şiddetle değil, oyla, demokrasiyle Türkiye’yi geleceğe taşıdılar’ diye dua etsinler istiyoruz.”

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