Bakan Soylu’dan TTB hakkında suç duyurusu: Bu işin peşini bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Barış iklimine sahip çıkmak birincil görevimiz” diyerek Afrin operasyonuna karşı çıkan Türk Tabipler Birliği (TBB) hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

TTB, önceki önceki gün yayınladığı ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklamasında Afrin harekatına karşı çıkmış, ‘yaşamı savunduklarını, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevleri olduklarını’ ifade etmişti.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise açıklama üzerine konuşmuş, TTB’yi hedefe koymuştu: “Bu terörist sevicilerin bugüne kadar ‘Barışa evet’ dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler.”

Gaziantep Geri Gönderme Merkezi’ndeki temaslarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Soylu, TTB’nin doktorlardan müteşekkil olduğunu ve öğrenim gördükleri okulların parasını bu milletin verdiğini söyledi. “Türkiye’ye en zor zamanında arkadan hançer saplansın diye bunu vermedi” diyen Soylu, TTB’ye, açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Soylu şöyle konuştu: “Üniversitelerin, ilkokulların, ortaokulların, liselerin parasını bu millet verdi. Türk Tabipleri Birliği’ne yaptığı açıklamadan dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz. Zannediyorum arkadaşlarım bugün tamamlayacaklar ve verecekler, bu işin peşini bırakmayacağımızı bilmelerini istiyoruz. Çok önemli bir zaman dilimi içerisinde böyle hem sorumsuz hem de bu millete arkadan hançer saplayan bir anlayış içerisinde bulunanlarla her türlü yargının önünde bu mücadeleyi sürdürmek elbette bize düşen bir sorumluluktur.”