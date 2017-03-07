Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na ‘müptela’ yakıştırması: İçine FETÖ ve PKK kaçmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kafası güzel’ olduğunu öne sürüp, “Onda oyun çoktur. O memleket idare etmiyor. İçine FETÖ ve PKK kaçmış, onları idare ediyor” dedi.

Trabzon’da konuşan Soylu, AKP’nin siyaseti kutuplaştırdığıyla ilgili eleştirilerine yanıt verirken mevcut sistemin kendilerini ‘endişeli ve sıkıntılı’ hale getirdiğini belirtip sözü CHP’ye getirdi: “CHP’yi takip ediyor musunuz? Oyunu takip edin. Onda oyun çoktur. Bu Kılıçdaroğlu’da oyun çoktur. Dün en sonunda, kafası güzel galiba, diyor ki, ‘Önümüzdeki sistemde başbakan da olacak.’ O memleket idare etmiyor. Merak etmeyin. İçine FETÖ ile PKK kaçmış, onları idare ediyor. Ama alışmış. Neye alışmış? Hazıra, iftiraya, hakarete ve yalana alışmış. Şimdi geçti o günler. Artık milletin borusu ötüyor, milletin.”

‘PKK Almanya’nın adamıdır”

Mevcut sistemin Türkiye’yi birbirine düşürdüğünü iddia eden Soylu, PKK’nın Almanya’nın ‘adamı’ olduğunu da öne sürdü: “Yıllardan beri istiyoruz, daha bir tanesini vermediler. Ama biraz sabredin. Biz nasıl alacağımızı biliriz. Biraz sabırlı olacaksınız. Dediler ki; ‘PKK’yı devreye sokuyoruz’, soktular mı? Nerede, Nusaybin’de, Cizre’de. ‘Özerklik ilan ediyoruz’ dediler. Yeniden bir endişeye kapıldık. Ama onlar bu ülkeyi tanımıyorlardı. Şimdi söylüyoruz, oralarda geziyoruz, her şeyi de ortaya koyuyoruz. Azıcık yüreğiniz yetiyorsa bugün özerklik ilan edin de görelim sizi. Hadi görelim bakalım.”