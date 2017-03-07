Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na ‘müptela’ yakıştırması: İçine FETÖ ve PKK kaçmış

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kafası güzel’ olduğunu öne sürüp, “Onda oyun çoktur. O memleket idare etmiyor. İçine FETÖ ve PKK kaçmış, onları idare ediyor” dedi.

Arşiv Fotoğraf: DHA

Trabzon’da konuşan Soylu, AKP’nin siyaseti kutuplaştırdığıyla ilgili eleştirilerine yanıt verirken mevcut sistemin kendilerini ‘endişeli ve sıkıntılı’ hale getirdiğini belirtip sözü CHP’ye getirdi: “CHP’yi takip ediyor musunuz? Oyunu takip edin. Onda oyun çoktur. Bu Kılıçdaroğlu’da oyun çoktur. Dün en sonunda, kafası güzel galiba, diyor ki, ‘Önümüzdeki sistemde başbakan da olacak.’ O memleket idare etmiyor. Merak etmeyin. İçine FETÖ ile PKK kaçmış, onları idare ediyor. Ama alışmış. Neye alışmış? Hazıra, iftiraya, hakarete ve yalana alışmış. Şimdi geçti o günler. Artık milletin borusu ötüyor, milletin.”

‘PKK Almanya’nın adamıdır”

Mevcut sistemin Türkiye’yi birbirine düşürdüğünü iddia eden Soylu, PKK’nın Almanya’nın ‘adamı’ olduğunu da öne sürdü: “Yıllardan beri istiyoruz, daha bir tanesini vermediler. Ama biraz sabredin. Biz nasıl alacağımızı biliriz. Biraz sabırlı olacaksınız. Dediler ki; ‘PKK’yı devreye sokuyoruz’, soktular mı? Nerede, Nusaybin’de, Cizre’de. ‘Özerklik ilan ediyoruz’ dediler. Yeniden bir endişeye kapıldık. Ama onlar bu ülkeyi tanımıyorlardı. Şimdi söylüyoruz, oralarda geziyoruz, her şeyi de ortaya koyuyoruz. Azıcık yüreğiniz yetiyorsa bugün özerklik ilan edin de görelim sizi. Hadi görelim bakalım.”

Bakan Soylu’ya göre ‘kişi sevdiğiyle beraberdir’: CHP, teröre can suyu veriyor

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’na ‘uyarı verdi’: Şuramıza kadar geldi, adamlarını derle topla

AKP’li Canikli’ye göre ‘terör’, 7 Haziran’da tek başına iktidar çıkmadığı için artmış

CHP’li Hamzaçebi’den ‘uyarı’: ‘Evet’ çıkarsa laik bir diktatörle de tanışabiliriz

‘Hayır’cıları ‘gafiller’ olarak tanımlayan Erdoğan: Hep yalan yanlış söylüyorlar

Erdoğan, halka yeni sistemi kendisi anlattı: Yetkileri tek kişide topluyoruz

Erdoğan, ‘Ecevit-Sezer kavgası’ndan ‘başkanlığı’ anlattı: Sebebi sistemin kendisi

Erdoğan’dan ‘Hayır’a yeni yakıştırma: Şerre rıza şerdir

Başbakan Yıldırım, ‘Hayır’cılar kokteyline IŞİD’i de ekledi

Hükümetten ‘Hayır’ diyeceklere müjdeli haber: İlle de terörist olmak gerekmiyor

Erdoğan, ‘bir eksiği tamamladı’: ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır

Yıldırım’dan ‘Hayır’cılara: Türkiye monarşiyle yönetilse kralcı olurlardı

Erdoğan: Ülkeyi bölüp parçalamak isteyenler ‘Hayır’ diyor

Bakan Bozdağ’dan ‘kullanışlı propaganda’: PKK, ‘FETÖ’ ve DHKP-C ‘Hayır’ diyecek

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1

AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

Erdoğan ‘Bu iş tamam’ demiş: ‘AKP’nin anketine göre yüzde 54 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 41,2

Kulis: AKP’nin yaptırdığı araştırmaya göre kararsızlar fazla, kadınların desteği düşüyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...