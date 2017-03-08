Bakan Soylu’dan Hürriyet yazarı Özkök’e: Avrupa’da nonoşlarla mı olacaksın, onlarla birlikte ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerini eleştirel bir dille köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’e seslendi: “Bilmediğin işlere karışma, git Amerika’da, Avrupa’da nonoşlarla mı olacaksın, kimlerle birlikte olacaksan onlarla birlikte ol.”

Yıldırım, 4 Mart’ta Kırşehir mitingindeki konuşmasında anayasa değişikliğini anlatırken “(Yeni sistemde) Tek adam olacak, patron da millet olacak” demişti.

Hürriyet yazarı Özkök de 7 Mart’taki köşesinde şunları yazmıştı: “Demek ki… Yüzde 57 oy alan Adnan Menderes milletin adamı değilmiş… Demek ki… Yüzde 55 oy alan Süleyman Demirel, milletin adamı değilmiş. Demek ki… Yüzde 40’ların üzerinde oy alan Bülent Ecevit, Turgut Özal milletin adamı değilmiş… Başbakan olarak oyunu yüzde 47’lere kadar çıkaran Tayyip Erdoğan’ın döneminde, patron millet değilmiş.”

‘Dilin çok uzamış senin’

Trabzon’daki referandum toplantısında konuşan Soylu, Özkök’ü hedef aldı.

Soylu, Özkök’ün tarih bilmediğini belirterek, kendisinin ‘kimlerin sözcüsü olduğunu bildiklerini’ söyledi.

Soylu şöyle devam etti: “Sayın başbakanımıza laf ediyorsun, dilin çok uzamış senin. Senin kimlerin sözcülüğünü yaptığını biz bu ülkede biliyoruz. Bilmediğin işlere karışma, git Amerika’da, Avrupa’da nonoşlarla mı olacaksın, kimlerle birlikte olacaksan onlarla birlikte ol. Edepsiz adam. Sakın ha sakın bir daha sesini çıkarma. Yazını yazacaksan yaz, sözlerini ortaya koyacaksan koy. Bu milletin sabrını zorlamayın.”