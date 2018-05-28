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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Soylu’dan ‘Demirtaş bırakılsın’ diyenlere: Huzur mu battı size?

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan cumhurbaşkanı adaylarına, “Doğu ve güneydoğudaki huzur mu battı size” diye sordu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

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Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Dikilitaş semtindeki bir salonda konuşma yapan Soylu, “16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu battı? Erbakan’ın partisi sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı” dedi.

Soylu, konuşmasının devamında İnce, Akşener ve Karamollaoğlu’na “Doğu ve güneydoğudaki huzur mu battı size” diye sordu.

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