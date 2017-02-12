Bakan Soylu’dan bildik söylem: Çatlasalar da patlasalar da 10 büyük devletten biri olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘birileri’ dediği bir kesimin Türkiye’nin ‘ayağa kalkmasını’ istemediğini savunup, “Çatlasalar da, patlasalar da dünyanın 10 büyük devletinden birisi olacağız” dedi.

Bakan Soylu, Adıyaman’da kentin sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu.

‘Türkiye’nin tesadüfler ülkesi’ olmadığını ifade eden Soylu, “Tam tersi bu ülke ortak akıl, bir ortak fikrin, bir ortak hedefin ülkesidir. İstiklal mücadelesi de bu ortak hedefin ürünüdür, Cumhuriyetin ilanı da bu ortak hedefin ürünüdür” dedi.

Bakan Soylu, Türkiye’nin en büyük 10 devlet arasına girme beklentisi olduğunu belirterek, “Bu ülkenin ayağı kalkmasını istemiyorlar. Mazlumlara ve mağdurlara şefkat temsilcisi olan Türkiye’nin ayakta durmasını istemiyorlar, zenginleşmesini istemiyorlar. Çatlasalar da patlasalar da dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız” diye konuştu.

Soylu’ya, eşi Hamdiye Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti.