Bakan Soylu işkence iddialarına yanıt verdi: O yaşlı adam teröre ev sahipliği yapıyor

PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin’in Koruköy ilçesindeki işkence iddialarına konu olan fotoğrafa ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “O ev İstanbul’da, Mersin’de, İzmir’de ve milletin canını acıtan patlamalara ev sahipliği yapan planın evidir. O yaşlı dediğiniz adam ise teröre ev sahipliği yapıyor” dedi.

Koruköy’de 11 Şubat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

İnsan Hakları Derneği (İHD), PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de insan hakları ihlalleri yaşandığını açıklamıştı.

Tanrıkulu, Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım’ı etiketleyerek “Gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdi Aykut’un durumu ile ilgili işlem yapacak mısınız?” diye sormuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tanrıkulu’yu ‘terör propagandası’ yapmakla suçlamıştı.

Tanrıkulu ise Soylu’ya “Suçunuzu yüzünüze vuran herkese terörist deme haddiniz yok, utanmazlar!” diye yanıt vermişti.

‘Hukuk devletinin dışında hiçbir şey yapılmıyor’

Trabzon’da bir toplantıda konuşan Bakan Soylu Koruköy’de işkence iddialarına yanıt verdi: “Terörle mücadele ediyor Türkiye. Terörle mücadele sürerken bir muhalefet milletvekili çıkıp, ‘Mardin’de Koruköy’de ne oluyor? Orada bir köyü neden çevirdiniz?’ diye soru soruyor. ‘Orada işkence yapıyorsunuz’ diye bir anlayışı ortaya koyuyor. Bir yaşlıdan bahsediyor. ‘Ona işkence ediyorsunuz’ diyor. Hukuk devletinin dışında hiçbir şey yapılmıyor.”

Sosyal medyada dolaşıma giren ve işkence iddialarını doğruladığı ifade edilen fotoğrafa ilişkin de yorum yapan Soylu, fotoğraftaki kişinin teröre ev sahipliği yaptığını öne sürdü: “O yaşlının bulunduğu evi biz beş aydır takip ediyoruz. O ev İstanbul’da, Mersin’de, İzmir’de ve milletin canını acıtan patlamalara ev sahipliği yapan planın evidir. O yaşlı dediğiniz adam ise teröre ev sahipliği yapıyor. O köyde güvenlik güçlerimiz var. Köyün altını tamamen sığınağa çevirmişler. Belli ki bir hazırlığın içerisindeler. Orada çatışma hala daha sürüyor. Köyde bombaların, el yapımı patlayıcıların, Kalaşnikofların ve bu tür hazırlıkların ne işi var? Orayı üs haline getirdiler. Bunlar olurken çıkıp muhalefet partisinin birkaç milletvekili bana soru soruyor. Bana ne soruyorsun, git Kandil’e sor, git Karayılan’a sor da sana anlatsın ne olduğunu.”