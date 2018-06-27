Bakan Soylu, HDP lideri Buldan’ı tehdit etmiş: Size artık yaşama hakkı yok

Ağrı’da dün AKP’li olarak bilinen bir bakkalın öldürülmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bana, ‘Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok. O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım’ gibi saçma sapan sözler söyledi” dedi.

İktidara yakın Yenişafak gazetesinden Burak Doğan’ın haberine göre Ağrı Doğubeyazıt ilçesinde AKP’li bir bakkal, ‘iş birlikçi’ olduğu gerekçesiyle PKK’lılarca öldürüldü. Bakkalın cenazesi elektrik direğine asılı olarak bulundu.

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Haberde ayrıca, Soylu’nun Buldan’ı telefonla aradığı ve “O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım. O teröristleri yakalayacağım” dediği öne sürülmüştü.

Bugün iddiaya ilişkin açıklama yapan Buldan, Soylu’nun kendisini telefonla aradığını ve Ağrı’daki infazdan sorumlu tuttuğunu söyledi.

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Buldan şöyle konuştu: “Beni arayarak Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde kendilerinin müşahiti olduğu bir insanının infaz edildiği ve bu infazdan bizi sorumlu tuttuğu bir telefon aldım. Yapılan infazla partimizin birebir ilişkisi olduğunu ima etmiştir. Tıpkı Suruç’ta olduğu gibi yapanlar cezalandırılmıyor. Yapmayanlar sorumlu gösteriliyor. Bu olay derhal açığa çıkarılmalıdır. Kimler tarafından yapılmışsa bu insanlar cezalandırılmalıdır. HDP olarak bu olayları asla kabul etmediğimizi belirtiyoruz.”

Bakan Soylu’nun kendisine “Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok, nereye gidiyorsanız gidin” dediğini belirten Buldan şöyle devam etti: “Saçma sapan, asla kabul etmediğimiz bir konuşmayla karşı karşıya kaldım. AKP hükümeti böyle bir öfkeyle mi yönetecek? Bu ülkenin üçüncü büyük partisi olan bir partiyi bu tür suçlamalarla insanların gözünde karartmalarına asla izin vermeyeceğiz.”

Buldan bir partinin eş başkanına böyle bir telefon açılmasını kabul etmediklerini vurguladı: “Herkes haddini bilecek, sayın Soylu da haddini bilecek. Biz büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Suruç’ta yaşananlar ortada. Suruç’ta insanlar boğazı kesilerek öldürüldü. Bizim altıncı sıra milletvekili adayımız tutuklandı. Alakası olmayan insanlar tutuklandı. Çok talihsiz bir konuşma yaptığımızı belirtmek isterim. Bu telefonu bu şekilde yorumluyorum ve kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum.”