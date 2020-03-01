Bakan Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından “Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358” dedi.
Yaramazlara biraz batar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından “Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358” dedi.
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