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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bakan Soylu, Twitter hesabından “Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358” dedi.

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