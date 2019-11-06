Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2017 yılında 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarımız 2018’de 268 bin olmuştu, bu yıl hali hazırda 371 bin oldu” dedi.

Fotoğraf: DHA

Soylu, Afganistan ve Pakistan’dan ciddi bir düzensiz göç baskısı altında olduklarını belirtti.

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Kısa dönem ikamet için sayı 785 bin 815

Türkiye’de kısa dönem ikamet izniyle bulunan insan sayısının 785 bin 815 olduğunu belirten içişleri bakanı, oysa çalışma izni sayısının 86 bin civarında olduğunu aktardı.

Türkiye genelinde çalışma izni başvurusunun aylık ortalama 2 bin 500 civarında olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi: “Haziran ayından itibaren konuya eğilmemizle birlikte bu sayı temmuz ayında 5 bin 216, sonraki aylarda da 7 bin 500 seviyelerine çıktı. Demek ki sahayla iletişimi artırırsak göçle ilgili hemen her konuyu, sosyal bir probleme yol açmadan sağlıklı boyutlara taşımak mümkün. Ancak meseleleri ertelersek sonrasında problem olarak karşımıza çıkacaktır.”



