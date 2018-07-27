Bakan ‘Son fırsat’ demişti: Vergi daireleri yapılandırma için hafta sonu açık olacak

Vergi yapılandırmada başvuru süresinin haftaya salı bitecek olması nedeniyle vergi daireleri bu hafta sonu saat 17.00’a kadar mesai yapacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) yapılan açıklamada “Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 7143 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son günü 31 Temmuz 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir.

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Bilindiği gibi, 2017 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların yedinci ve 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 31 Temmuz 2018 Salı günü sona ermektedir.

Bu nedenle, 7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz 2018 Cumartesi ve 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17.00′ a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır” dendi.

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Bakan Albayrak: Son fırsat

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vergi borcu olanlar için 31 Temmuz son fırsat. Yeni bir yapılandırma ya da borç ötelemesi gibi değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır” diye konuşmuştu.

Hükümetin prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı borç yapılandırması için hazırladığı düzenleme Meclis’ten geçerek mayıs ayında yasalaşmıştı.

Hükümet tarafından haziran ayında yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısının 1 milyon aşmış, yaklaşık 7 milyar liralık alacak yapılandırılmıştı.