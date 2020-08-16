Bakan Selçuk’tan çağrı: Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlayabilmesi için önlemlere uyulması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Selçuk, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül’de ise yüz yüze eğitime ‘seyreltili olarak’ geçileceğini açıkladı.

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Twitter hesabından “Bir bakan olarak değil, bir ‘öğretmen’ olarak yazıyorum” diyerek paylaşımda bulunan bakan, uzaktan eğitim için tüm detaylarıyla hazır olduklarını, en iyisini yapacaklarını dile getirdi.

Selçuk, “Sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır” ifadelerini kullanarak, ‘eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmenin ve yüz yüze eğitime başlamanın’ gerektiğini aktardı.

Bakan sözlerine şöyle devam etti: “Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mefeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor. ‘Okulları birlikte açacağız’ derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum.”