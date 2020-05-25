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Yaramazlara biraz batar!

Selçuk: Yüz yüze eğitimin süresi eylülde belli olacak; telafi eğitimi verilecek

Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağının eylülde belirleneceğini ve öğretmenlerin telafi eğitimi vereceğini belirtti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Mardinli eğitimcilerle bir araya gelen Selçuk, “Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek’ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek” dedi.

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Selçuk, “Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz” bilgisini paylaştı.

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