Bakan Selçuk: Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, yüz yüze eğitim üzerine karar alabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son 7 günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak ve düşükten çok yükseğe kadar dört basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak ve buna göre o şehrin valisi ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek” dedi.

Fotoğraf: AA

Bakan Selçuk, CNN Türk’te yayınlanan 5N1K Programı’na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İllerde yüz yüze eğitimle ilgili kararların nasıl verileceğine ilişkin detaylar veren Bakan Selçuk, ayrıntıların pazartesi günü cumhurbaşkanlığı kabinesinde görüşüleceğini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Bir kar tatili olduğunda merkezi bir karar alıyor muyuz? Almıyoruz bakanlık olarak. O ilin valisi karar alıyor ve ilan ediyor. Burada da yerinde karardan kasıt bu. Önümüzdeki haftadan itibaren süreç bu şekilde işleyecek.”

‘Yaz tatiliyle ilgili bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum’

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaz tatiliyle ilgili bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunu, bugünlerde ölçme değerlendirme uzmanlarıyla eğitim bilimcilerle tartışıyoruz. Yaz aylarında kitlesel olarak herkes için değil ama özellikle kritik gruplar için matematik kampları, bilim kampları, küçük çocuklara özgü oyun kampları, okullardaki faaliyetler, atölyeler bütün bunları devam etmesi gerekiyor ki ettireceğiz.

Tatille ilgili mevcut dönemde karnenin tarihi ile ilgili bir değişiklik olabilir, netleşmemekle beraber. Ama bu şu demek değil; ‘öğrencilerimizin tamamı yaz boyunca okullarında olacaklar’ böyle bir kararımız yok ama bunun biraz uzamasıyla ilgili doğrudan ya da dolaylı ya da grup grup çalışmalar vasıtasıyla, uzamasıyla ilgili çalışmalarımız var.”

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‘Yüz yüze sınavların yapılması için ortam müsait’

Liselerde yüz yüze sınavlarla ilgili bir soru üzerine Selçuk, ‘bu konuda kararın net olduğunu’ ifade etti ve şunları aktardı: “Eylülün ortasında okul açıldı, 1 Kasım’a kadar konu ne kadar olur? Eylül, ekim… Bu kadar konudan karne notu vermek istiyoruz. Karne notunu verirken aslında çocukları izliyoruz da… Lise öğrencilerinin yüzde 40’ı da sınava girdi, yüzde 60’ı kaldı. Onlarla ilgili yerinde karara bağlı olarak örneğin ‘şu ilde çok yüksek risk olduğu için okullar açılmayacak’ denildiğinde o ilde zaten sınav olmayacak, yani risk varsa sınav ertelenecek, sonraki haftalarda olacak.

Bu yüzden biz okulların çok kontrollü olduğunu biliyoruz, okulların denetlendiğini biliyoruz. Okulum Temiz Belgesi ile her okulun risk değerlendirmesinin yapıldığını ve bizim ciddi miktarda okulumuzda alınması gereken önlemler olduğunu gördük ve bunları da aldık. Bu sınavların yapılması için ortam müsait. Eğer sınav varsa, çocuklar hiç bırakmıyorlar, canlı ders sayısı artıyor ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Lise birinci sınıftaki çocuk lise ikiye gidecek, lise birde eksiği olan çocuk lise ikiyi yapamayacak, bu zincirleme devam ediyor. Çocukların en az yarısı ‘lütfen sınav olsun, biz çalıştık, hazırlandık, bizim çalışmamızın karşılığı olmalı’ diye ısrarla bize bir tepkide bulunuyorlar.”