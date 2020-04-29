Bakan Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edileceğini açıkladı.

Uzaktan eğitimde ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmıştı.

Liseye geçiş sınavı (LGS) tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapacağını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

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“13 Nisan 2020’den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.”

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirten Bakan Selçuk, “Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek” dedi.