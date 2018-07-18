Bakan Selçuk liseye geçiş için ‘Böyle sistem olmaz’ demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liseye geçiş için, “Böyle sistem olmaz” diyerek komisyon kurdurduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemine karşı olduğunu ve kaldırılması gerektiğini söylemişti. Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından TEOG sınavı kaldırılmış, yerine ‘apar topar’ Liseye Geçiş Sınavı (LGS) getirilmişti.

Reklam

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ı kabul eden Selçuk’a eğitimin gündemindeki öncelikli konular ve sorunlar hakkında rapor sunuldu.

Geylan’ın aktardığına göre bakan Selçuk, eğitimde liyakat, kariyer ve adalet anlayışı içinde çalışacağını belirterek, liseye girişteki sıkıntıların faturasının kendisine kesilmemesini istedi; öğrenci yerleştirme sistemi için “Böyle bir sistem olmaz” deyip düzeltileceğini, bu amaçla komisyon kurdurduğunu söyledi.

Reklam

Geylan’ın bakana sunduğu raporda yer alan önerilerden bazıları şöyle:

* Yönetici atamalarındaki liyakatsizliğe son verilmeli, atamalarda mülakat kaldırılmalı.

* Tüm öğretmenler kadrolu olarak atanmalı.

* Öğretmenlere performans değerlendirme ve rotasyon sisteminden vazgeçilmeli.

* Kariyer basamakları ile ilgili yeni yasal düzenleme yapılmalı, zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenlere tazminat ödenmeli.

* Okullarımıza ne idiğü belirsiz grup, cemiyet, vakıf ya da dernekler alınmamalı.

* Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli, hazırlık ödeneği tüm çalışanlara ödenmeli.

* Sendikal ayrımcılığın önüne geçilmeli.

Geylan, “Bakanın, mülakat konusuna olumlu bakmadığı izlenimini edindik. Yönetici mülakatlarında yaşanan sorunların farkında. Kendi döneminde bu tür uygulamalarla eğitim çalışanları arasında huzursuzluğa izin vermeyeceklerini söyledi” dedi.