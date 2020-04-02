Bakan Selçuk: Kronik hastaların sağlık raporları ve reçeteleri geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” dedi.

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak” diye konuştu.

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SGK karşılayacak

Selçuk, kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlattı. Bakan, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelini de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılanacağını vurguladı.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uzatıldı

Bakan Selçuk, özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu da askıya aldıklarını belirterek, “Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasını 31 Mart’a kadar geçici süreyle askıya almıştık. Bu kapsamda, bu uygulamamızın geçerliğini de ikinci bir duyuruya kadar uzattık” dedi.