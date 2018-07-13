Bakan Selçuk ilk icraatını anlattı: ‘ALO 147’ şikayet hattını kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koltuğuna oturan eski Talim ve Terbiye Kurulu başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, milli eğitim il müdürlerine yeni dönemin yol haritası hakkında bilgiler verdi. Selçuk, ilk icraat olarak ‘ALO 147’ şikayet hattını kaldıracağını açıkladı.
‘MEBİM 147’ ‘olarak bilinen Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi, ‘bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayetleri’ çözüme kavuşturmak amacıyla 1 Mart 2012’de Van Erciş’te hizmet vermeye başlamıştı.
Cumhuriyet’in haberine göre, Selçuk, “Öğretmenlerimizin kalbine, gönlüne dokunmayan bir sistem başarılı olamaz” dedi.
Yeni dönemde, milli eğitim il müdürlerinin ‘öğretmenler odasının havasını teneffüs etmelerini, öğretmenlere dokunmalarının gerektiğini’ söyleyen bakan, “Sevgiyle dokunamadığın hiçbir yerden sonuç alamazsın” sözünün ilke edinilmesi gerektiğini belirtti.
Selçuk, varlık sebeplerinin öğrenciler olduğunu ve onlara hizmet edeceklerini ekledi.