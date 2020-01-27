Bakan Selçuk: Depremzedeler için 8 milyon lira kaynak aktardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ merkezli depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçları için 8 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

24 Ocak’ta, saat 20:55’te meydana gelen deprem nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazdan kurtarılmıştı.

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Bakan Selçuk şunları söyledi: “Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi süreçlerini yakından takip ettiğimiz yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız.”