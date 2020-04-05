Bakan Selçuk: 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 93 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında iki kanser, iki epilepsi, üç parkinson, yedi kalp, altı diyabet ile yedi astım-KOAH ilacı bulunuyor.
Selçuk, düzenlemeye ilişkin şunları söyledi: “Dördü kanser ve epilepsi, üçü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564’e ulaştı.”