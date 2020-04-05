Bakan Selçuk: 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 93 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında iki kanser, iki epilepsi, üç parkinson, yedi kalp, altı diyabet ile yedi astım-KOAH ilacı bulunuyor.

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Selçuk, düzenlemeye ilişkin şunları söyledi: “Dördü kanser ve epilepsi, üçü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564’e ulaştı.”