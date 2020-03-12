Bakan Selçuk: 23 Mart’tan sonra uzaktan eğitim başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin alınan önlemler çerçevesinde “Öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart’tan iki hafta süreyle 30 Mart’a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

“Öğrencilerimize bir haftayı dinlenerek geçirmelerini tavsiye ediyoruz” diyen Selçuk, “23 Mart’tam itibaren ders ortamını eve taşıyacağız. Tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlandı” ifadelerini kullandı.

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‘Uzaktan eğitim’ ve ‘telafi eğitimi’

Bakan Selçuk, 6 Nisan’daki ara tatilin öne çekilmesi durumunda, okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması amacıyla ‘uzaktan eğitim’ ve ‘telafi eğitimi‘ ile ilgili hazırlıkların tüm detaylarıyla planlandığını kaydetti.

Selçuk şunları söyledi: “Uzaktan eğitim noktasında, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kritik bir rol üstlenecek. Türkiye’nin alanında uzman öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan, dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen EBA, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde de depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti. Okulların erken tatil edilmesi durumunda ayrıca yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamaları da devreye girecek.”

Corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin ilk iki ayağını ‘okullarda bilgilendirme çalışmaları’, ‘eş zamanlı hijyen‘ oluştururken, son ayağı ‘olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı’ olarak belirlenmiş oldu. Bugüne kadar virüse karşı öğrenci, öğretmen, personel ve veliler için koruyucu ve önleyici pek çok tedbir uygulandı. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışındaki okul ve eğitim kurumlarında, öncelikle kapsamlı bir iletişim planlaması hazırlanarak bilgilendirme ve hijyen çalışmaları başlatılırken, ardından tüm okullarda gerçekleştirilen eş zamanlı hijyen uygulamasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği bütün yüzeyler dezenfekte edildi.”

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