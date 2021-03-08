Bakan Selçuk: 2 Temmuz’a kadar okullar açık, ara tatil yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “2 Temmuz’a kadar okullar açık, ara tatil yok” dedi.

Fotoğraf: AA

Ziya Selçuk CNN TÜRK’te Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı.

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CNN TÜRK’ün aktardığına göre Selçuk’un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80’in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

*Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında dört senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

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Öğretmenlerin aşılanması

*Bakanlığımız ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak 1 milyon 219 bin öğretmen ve çalışanın aşılanması konusunda listeyi verdik.

*Öğretmenlerimiz peyderpey aşılanıyor. Önümüzdeki haftadan sonra çok daha hızlanacak.

*Yaklaşık 100 binin altında, sanırım 80 küsür bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak.

*Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-5-8-12’de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var; bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var.

*Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor.

*Kişiye özel tedbir alınıyor. Genel bir tedbir elbette var. Böyle bir durum olursa kim 14 gün okula göndermemeli, kim gönderebilir, hepsinin haritası var.

*Çocuktan çocuğa bulaşma riski, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, literatüre göre daha düşük.