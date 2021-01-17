Bakan Selçuk: 15 Şubat’ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk’te katıldığı Neler Oluyor programında yüzyüze eğitimle ilgili “15 Şubat’ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var” dedi.

Fotoğraf: AA

Ziya Selçuk’un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

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*Şu an okullar açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer sağlık bakanlığı, bilim kurulu ve cumhurbaşkanımız önderliğinde kabinenin alacağı kararlara bağlı.

*15 Şubat’tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye’deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

*Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.

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*Bütünsel olarak toplumda yaygın aşılanmanın olması bağışıklık açısından kritik. Bizim öğretmenlerimizin aşılanmasının kritik bulmamızın sebebi çocukların taşıyıcı olma riskini dikkate almamız. Öğretmenlerin aşılanması, virüsün evlere yayılmasını önleme açısından önemli.

*(LGS VE YKS ile ilgili) Bütün müfredattan sınav olacaklar. Bir değişiklik yok. Aynı şey merkezi sınavlarda da karşımıza çıkıyor. Bu dinamik bir şey. Yıl sonuna kadar şöyle olacak desem, süreç değiştiğinde biz de kararımızı gözden geçiriyoruz. Ama bu sene geçen sene gibi değil. Geçen sene Mart ayında salgın başladığında okulları kapattık. Ve biz hiç hazır değildik. Ne TV kanalları ne de internet altyapımız vardı. Hiçbir şekilde hazır değildik. Bakanlığın hazır olmadığı dönemde öğrencilerden böyle bir şey beklemek mümkün değildi.