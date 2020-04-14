Bakan: Salda Gölü’ndeki görüntüler kabul edilemez

Salda Gölü ile ilgili sosyal medyada gündeme gelen görüntülere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firmaya gerekli cezaların verildiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Salda Gölü’ne dozerlerin girmesiyle ilgili görüntülerin kabul edilemeyeceğini söyleyen Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır” dedi.

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Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır. — Murat KURUM (@murat_kurum) April 14, 2020

‘En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz‘

Salda’yı koruyacak projenin kendisi kadar, uygulama usulünün de çevreci olması gerektiğini belirten Kurum, şunları söyledi:

İşçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü’nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda’yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir. İlk etapta; Salda’da plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdık.