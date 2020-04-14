Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan: Salda Gölü’ndeki görüntüler kabul edilemez

Salda Gölü ile ilgili sosyal medyada gündeme gelen görüntülere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firmaya gerekli cezaların verildiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Salda Gölü’ne dozerlerin girmesiyle ilgili görüntülerin kabul edilemeyeceğini söyleyen Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır” dedi.

Reklam

En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz

Salda’yı koruyacak projenin kendisi kadar, uygulama usulünün de çevreci olması gerektiğini belirten Kurum, şunları söyledi:

  • İşçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.
  • Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü’nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır. Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda’yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir. İlk etapta; Salda’da plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdık.
  • Bilim adamlarımızla birlikte çalışarak projemizde gölden 800 metre mesafede sökülür takılır, doğayla uyumlu ahşap malzeme kullanıyoruz. Bu yapıların dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Bir gram çimento, bir gram asfalt dökülmeyecek, tek bir çivi dahi çakılmayacak. Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı’na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler.

‘Millet bahçesi’ yapılmak istenen Salda Gölü’ne iş makineleri girdi

Valiye göre Salda Gölü’nde yapılanlar ‘çevre operasyonu’ymuş

‘Millet bahçesi’ yapılmak istenen Salda Gölü’ne 25 yıl sonra kara leylekler geldi

Salda Gölü’ne millet bahçesi davası: Mahkeme ‘acilen’ belgeleri incelemek istedi

Ankara Barosu: Salda Gölü’ne ‘millet bahçesi’ ihalesi kanuna aykırı

AKP’li vekil, Salda Gölü’ne millet bahçesini savundu: Kirliliği önleyecek

Salda Gölü’nde millet bahçesi projesine karşı 100 bine yakın imza toplandı

Salda Gölü’ne yapılması planlanan millet bahçesinin iptali için dava açıldı

Mimarlar Odası, Salda’ya millet bahçesinin iptalini istedi, bakan projeyi savundu

Salda Gölü’nde ‘millet bahçesi’ ihaleye çıkıyor

‘Doğal güzellik’ Salda Gölü ‘millet bahçesi’ oluyor: Kafe, otopark, mescit…

Ya Salda Gölü kurursa? Gölet projesi dava sürerken tamamlandı

SON HABERLER

‘Corona’ tedavisi yolunda: Dört grup ilaç ve üç aşı çalışması öne çıkıyor

Kendini biliminsanı ya da doktor olarak lanse eden popülist şarlatanların insan sağlığıyla oynayan demeçlerinin aksine COVID-19, gripten çok daha hızlı yayılıyor. İlacı ve aşısı olan grip, ABD’de geçen sene 52 haftada 34 bin can alırken, COVID-19 ise son bir haftada sadece ABD’de 12 bin kişinin ölümüne neden oldu ve bu sayı tüm önlemlere rağmen her hafta daha da artmakta. Herkesin eli yüreğinde beklediği güzel haber ise virüsün ölümcül etkilerini azaltacak ve hastanelerin işini kolaylaştıracak bir ilaç ya da aşı bulunması. Bu hafta sizlere bu amaçla akıl almaz bir hızda devam eden bilimsel çalışmaları özetlemeye çalışacağız.

Tuğberk Selçuk’un ‘corona’ sergisi ‘Sadece Eczanelerde’

Covid-19 salgını sürecinde bütün müzelerin, galerilerin ve sanat kurumlarının kapanması üzerine sanatçıların planlanan sergileri de iptal edildi. Herkes gibi sanatçıların da karantina dönemi başlamış oldu. Sanatçı Tuğberk Selçuk eleştirel bir bakış açısı getirerek İstanbul’un Şişli ilçesindeki eczanelerde işlerini sergileyeceği bir sanat projesine imza attı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...