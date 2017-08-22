Bakan ‘sabotaj ihtimali’nden bahsetti: Şeytan Sofrası’nın yeni adı ‘Cennet Sofrası’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ayvalık’taki tabiat parkını küle çeviren yangında, sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkiinde geçen hafta çıkan yangında 15 hektar (yaklaşık 12 futbol sahası) büyüklüğündeki alan küle dönmüştü.

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Yangının ardından, sabotaj iddiaları ortaya atılırken, bölgenin yeniden ağaçlandırılmayacağı ve yapılaşmaya açılacağı iddia edilmişti. İlgili bakanlık bölgenin yeniden yeşillendirileceğini duyurmuştu.

‘Sabotaj şüphesi’, adı değişiyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yangın sonrası başlatılan soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Toplu açılış törenine katılmak için geldiği Niğde’de valiliği ziyaret eden Eroğlu, bir yılda bölgeyi tamamen yeşillendireceklerini ifade etti.

Orman bakanı şunları kaydetti: “Ayvalık’ta meydana gelen yangında bir sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ama netleşmedi. Jandarmamız ve polisimiz bu olayı araştırıyor. Ama ben orayı görmüştüm, güzel bir yer. Şeytan Sofrası ismi verilen bir yer ama biz ismini değiştireceğiz. ‘Cennet Sofrası’ ismini vereceğiz. ‘Hemen toprak işlemine başlayın’ dedim. Birkaç sanatçı da tweet atmış, ‘Veysel hoca buraya hemen ağaç dik, dikersen biz de geleceğiz’ diye, buyrun toprak işlemi başladı. Ekim veya kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz.”