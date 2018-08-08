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Yaramazlara biraz batar!

Bakan resmen açıkladı: Trakya’ya nükleer santrali Çinliler yapacak

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya’ya yapılması düşünülen nükleer santralı Çin ortaklığıyla hayata geçireceklerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Mersin’de yapımı süren santral Rusya’yla, Sinop’ta yapılması planlanan santral ise Japonya’yla birlikte projelendirilmişti.

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Trakya’da yapılacak santralın Kırklareli İğneada’da yapılması gündemde..

Dönmez, nükleer enerjide üçüncü santral için yer tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığın açıklarken “Bu konuda çok sayıda kriter söz konusu, hepsini tek tek inceliyoruz. Ancak elektrik ihtiyacının fazla olduğu sanayi bölgelerine yakınlığı dikkate alındığında, üçüncü nükleer santrali Trakya’da düşünüyoruz, burada Çinlilerle ilerleyeceğiz” dedi.

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Dönmez, 2013’e kadar santrallere 10 milyar dolar yatırnım yapılırsa 2033’e kadar 30 milyar dolar tasarruf sağlancağının hesaplandığını da söyledi.

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