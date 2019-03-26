Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Pakdemirli’den muhalefete: Adiler

Amasya’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli muhalefet partileri için “Adiler” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyaya düşen videoda Pakdemirli’nin meydanda partililere seslenirken “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz” ifadesini kullandığı ve alkış aldığı görülüyor.

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Pakdemirli’ye tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Atalarımız pek güzel söylemiş: Üslub-u beyan, ayniyle insan. Bu zırvaya yanıt vermeye bile değmez. Milletimiz bu seviyesiz dile hak ettiği cevabı 31 Mart’ta sandıkta en güzel şekilde verecektir” diye konuştu.

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