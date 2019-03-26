Bakan Pakdemirli’den muhalefete: Adiler

Amasya’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli muhalefet partileri için “Adiler” dedi.
Sosyal medyaya düşen videoda Pakdemirli’nin meydanda partililere seslenirken “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz” ifadesini kullandığı ve alkış aldığı görülüyor.
Pakdemirli’ye tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Atalarımız pek güzel söylemiş: Üslub-u beyan, ayniyle insan. Bu zırvaya yanıt vermeye bile değmez. Milletimiz bu seviyesiz dile hak ettiği cevabı 31 Mart’ta sandıkta en güzel şekilde verecektir” diye konuştu.