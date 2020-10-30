Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Pakdemirli’den enkaz altındaki Buse’ye: Sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız

İzmir’de deprem bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı’da enkaz altındaki bir kişiyle telefonda konuştu: “Biraz sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Tamam, ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun. Tamam; sakin ol.”

Fotoğraf: AA

Bayraklı ilçesindeki binada enkaz altında iki kişinin olduğu tahmin edilerek herkesten sessiz olması istendi. Bazı yerlerdeki beton bloklar kaldırıldı. Depremzedelerin projektörlerle yeri saptanmaya çalışıldı.

Reklam

Pakdemirli, ‘Buse’ diye seslendiği depremzedeyle konuşurken karşı taraftan, “Kedi sesi çıkarırım” denince şu karşılığı verdi: “Tamam, çok iyi fikir. Biz köpek yollayalım, sen de kedi sesi çıkar. Moralini yüksek tut Buse.”

Konuşma sonrasında enkazdaki kalabalığın oradan uzaklaşması ve binayı bilen bir kişi çağrılarak yardım istendi.

Ekipler, enkaz altındakileri çıkarmak için zamanla yarışıyor.

Reklam

‘Şov yapıyor’

Bakanın enkaz altındaki kişiyle konuşması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Profesyonel ekiplerin yerine, onun konuşmasının yanlış olduğunu savunanlar, Pakdemirli’yi ‘şov yapmakla’ suçladı. Bazıları da enkaz altındaki Buse’nin telefonunun şarjının bakanla yaptığı konuşma için harcanmasını eleştirdi.

Jeofizik mühendisi: Tsunami devam etmez

İzmir’deki deprem sonrası Avcılar’da binada çatlak

AFAD uyardı: Hasarlı eve girmeyin, doğalgaz ve su vanalarını, elektrik şalterini kapayın

Vali: Seferihisar’da kısmi tsunami oldu, can kayıplarının birinin sebebi boğulma

Kandilli: Bizim tespitimize göre depremin büyüklüğü 6.9

İzmir’de enkazdakilere ulaşılıyor

Seferihisar açıklarındaki deprem sonrası binalar yıkıldı

Seferihisar açıklarında şiddetli deprem

SON HABERLER

Erdoğan: Hedef, AKM’yi 2021 haziranının sonunda tamamlamak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Taksim Camisi’nin ramazan ayına yetiştirilebileceği bilgisini aldığını, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2021’in altıncı ayının sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...