Bakan Pakdemirli’den enkaz altındaki Buse’ye: Sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız

İzmir’de deprem bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı’da enkaz altındaki bir kişiyle telefonda konuştu: “Biraz sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Tamam, ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun. Tamam; sakin ol.”

Fotoğraf: AA

Bayraklı ilçesindeki binada enkaz altında iki kişinin olduğu tahmin edilerek herkesten sessiz olması istendi. Bazı yerlerdeki beton bloklar kaldırıldı. Depremzedelerin projektörlerle yeri saptanmaya çalışıldı.

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Pakdemirli, ‘Buse’ diye seslendiği depremzedeyle konuşurken karşı taraftan, “Kedi sesi çıkarırım” denince şu karşılığı verdi: “Tamam, çok iyi fikir. Biz köpek yollayalım, sen de kedi sesi çıkar. Moralini yüksek tut Buse.”

Konuşma sonrasında enkazdaki kalabalığın oradan uzaklaşması ve binayı bilen bir kişi çağrılarak yardım istendi.

Ekipler, enkaz altındakileri çıkarmak için zamanla yarışıyor.

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‘Şov yapıyor’

Bakanın enkaz altındaki kişiyle konuşması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Profesyonel ekiplerin yerine, onun konuşmasının yanlış olduğunu savunanlar, Pakdemirli’yi ‘şov yapmakla’ suçladı. Bazıları da enkaz altındaki Buse’nin telefonunun şarjının bakanla yaptığı konuşma için harcanmasını eleştirdi.